Азаров заявил о росте зарплат чиновников на фоне отмены выплат переселенцам на Украине

Киев прекратил выплачивать денежную помощь внутренним переселенцам, однако повысил зарплаты чиновникам. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По его словам, с 7 июля власти Украины отменили выплаты переселенцам, которые были эвакуированы из прифронтовых регионов.

«Каждый такой переселенец получал 3,6 тысячи гривен (около 90 долларов), что позволяло хоть как-то выживать на новом месте. За 6 месяцев текущего года такие выплаты получили более 16 тысяч. Зато зарплаты чиновникам… киевский режим не забыл повысить», — написал Азаров.

28 июня в Верховную раду внесли проект постановления о повышении зарплаты помощникам депутатов. Глава комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова предложила увеличить оплату труда помощников-консультантов с 88,4 тыс. гривен ($2,2 тыс.) до 132,6 тыс. гривен ($3,3 тыс.). По данным украинского Минфина, средняя зарплата чиновников с начала 2024 года выросла на 32% и составляет 50 тыс. гривен ($1,2 тыс.).

В апреле около 300 тыс. переселенцев на Украине лишились выплат от государства после требований западных партнеров Киева.

Ранее украинцам порекомендовали самим копить на пенсии и работать до старости.