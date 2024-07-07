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У более 70 отравившихся роллами в Бурятии выявили сальмонеллез

«Говорит Москва»: у 75 отравившихся роллами в Бурятии подтвердился сальмонеллез

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Сальмонеллез подтвердился у 75 человек, отравившихся роллами в одном из кафе в Республике Бурятия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Говорит Москва» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По информации ведомства, большинство заболевших — несовершеннолетние. Врачи выявили сальмонеллез у 42 детей и 33 взрослых.

«Установлено, что продукция была изготовлена предприятием общественного питания города Гусиноозерск. Расследование массовой вспышки продолжается», — говорится в материале.

В Роспотребнадзоре добавили, что сейчас сотрудники ведомства проводят на территории Бурятии все необходимые противоэпидемические мероприятия.

5 и 6 июля в Гусиноозерскую центральную районную больницу обратились около 50 человек с жалобами на признаки отравления. Выяснилось, что пациенты ели роллы в одном и том же кафе.

Впоследствии местная прокуратура начала проверку. При этом число пострадавших увеличилось до 70 и продолжило расти.

О ситуации было доложено главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Он поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее на свадьбе в Республике Дагестан отравились 16 человек.

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