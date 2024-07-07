Трижды судимая экс-участница «Пацанок» устроилась работать в детский лагерь

Трижды судимая экс-участница реалити-шоу «Пацанки» Вера Федоренко стала работать в детском лагере, она устроилась туда воспитательницей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Первый раз Федоренко приговорили к девяти годам за случайное лишение жизни человека. Второй раз она отправилась в тюрьму за разбой в отношении несовершеннолетнего. Третий раз девушка загремела за решетку почти сразу после освобождения — в 2022 году она украла банковскую карточку на вокзале в Сочи.

Через девять месяцев месяцев Федоренко вышла на свободу и попала на съемки восьмого сезона «Пацанок». Там у нее произошел словесный конфликт с 53-летней актрисой Ириной Соловьевой, который перерос в драку. Последняя после съемок написала заявление в полицию.

26 июня Федоренко в соцсетях выложила видео с детьми и ролик в футболке с надписью «Воспитатель». По ее словам, она приехала на смену в лагерь благотворительного фонда «Дикони». Соловьева увидела ролик и обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить девушку и разобраться, как человека с судимостями допустили к воспитанию детей.

До этого участницу пятого сезона «Пацанок» Бэллу Кузнецову избили в одном из баров Москвы.

Ранее звезду «Пацанок» Анну Тихую посадили в тюрьму за жесткое избиение.