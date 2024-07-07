Названа причина возгорания газораспределителя под Алуштой

Причиной возгорания газораспределителя под Алуштой стала авария. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы полуострова Олег Крючков.

«Авария. МЧС и лесники контролируют периметр. После выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы», — написал Крючков.

Вечером 6 июля МЧС по Республике Крым сообщило, что в районе села Виноградное под Алуштой загорелся газораспределительный узел. К месту происшествия были направлены сотрудники министерства, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства.

Позже глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что город и 14 близлежащих населенных пунктов остались без газоснабжения из-за пожара. По ее словам, это произошло в связи с тем, что в районе села Виноградное «при невыясненных обстоятельствах» был поврежден магистральный газопровод. Как уточнила чиновница, речь идет о следующих населенных пунктах: Малый Маяк, Утес, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка.

Ранее в Стерлитамаке взрыв газа выбил окна в доме и травмировал жильцов.