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Пожар под Алуштой локализовали

МЧС: пожар под Алуштой локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Площадь пожара под Алуштой, где из-за пожара на газораспределителе огонь перекинулся на лесной массив, составила 1,5 тыс. кв. м. Возгорание локализовали, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Предварительно, площадь составила 1 500 квадратных метров», — уточняется в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что на ликвидацию пожара в районе Алушты направили дополнительную группировку спасателей. Всего на месте происшествия работали более 50 человек и 14 машин. В МЧС обратили внимание, что после разгерметизации подвесного моста газовой трубы, началось факельное горение с переходом огня на лесной массив.

Вечером 6 июля МЧС по Республике Крым сообщило, что в районе села Виноградное под Алуштой загорелся газораспределительный узел. К месту происшествия были направлены сотрудники министерства, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства.

Глава городской администрации Галина Огнева сообщила, что Алушта и 14 населенных пунктов в районе города остались без газоснабжения из-за пожара.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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