Пожар на газораспределителе возле Алушты потушили

Пожар на газораспределителе рядом с Алуштой потушили. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу городской администрации Галину Огневу.

«Возгорание потушили. О том, как будет продвигаться восстановление сетей, будет известно позже», — сказала чиновница.

Незадолго до этого Огнева сообщила, что Алушта и 14 населенных пунктов в районе города остались без газоснабжения из-за пожара. По ее словам, это произошло в связи с тем, что в районе села Виноградное «при невыясненных обстоятельствах» был поврежден магистральный газопровод. Как уточнила глава администрации Алушты, речь идет о следующих населенных пунктах: Малый Маяк, Утес, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка.

Вечером 6 июля МЧС по Республике Крым сообщило, что в районе села Виноградное под Алуштой загорелся газораспределительный узел. К месту происшествия были направлены сотрудники министерства, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.