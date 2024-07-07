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Лукашенко раскрыл, как восстановиться после тяжелой рабочей недели

Лукашенко: для восстановления после рабочей недели надо посетить малую родину

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что восстановиться после напряженной рабочей недели помогает посещение малой родины. Об этом он заявил во время посещения праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»), который проходит в его родных местах — в Могилевской области, передает агентство БелТА.

«И после этой нагрузки, когда ты приходишь на свою родную землю, ты как будто окунаешься в другой мир», — сказал президент, обратив снимание, что у истоков «буквально за сутки» человек становится здоровым и сильным.

Вместе с тем Лукашенко признался, что чувствует повышенную ответственность, когда приезжает в родные места. По его словам, это чувство «не притупилось» за тридцать лет его нахождения у власти.

До этого Лукашенко предложил «самым близким» друзьям с Украины и из России покупать участки в селах республики. По словам президента, это 40-50 соток земли в прекрасных «чудо местах», которые так легко превратить в маленькую дачу.

Ранее белорусский лидер назвал работу президентом чепухой по сравнению с дойкой коров.

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