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В Нигерии по всей стране отключили электричество

Отключение электричества произошло по всей территории Нигерии

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Depositphotos

Отключение электроэнергии произошло на всей территории Нигерии в субботу в результате сбоя на электросети. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Post.

Причиной сбоя, как сообщили в компании, стала потеря электроснабжения в юго-восточных штатах страны, которая привела к перебоям в снабжении по всей энергетической сети.

1 июля Telegram-канал Mash сообщил, что из-за атак украинских беспилотников 90% домов Белгородской области остались без электричества и водоснабжения.

Пресс-служба компании «Белгородэнерго» добавила, что из-за «внешнего воздействия» в регионе наблюдаются «временные перерывы подачи электроэнергии потребителям». Специалисты приступили к переводу электроснабжения на резервные схемы, а социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников, отметили в компании.

Ранее в Британии аэропорт приостановил работу из-за перебоев в электроснабжении.

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