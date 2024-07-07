Россиянам рассказали, какие вклады сейчас выгоднее всего

Вклады — один из самых популярных и доступных способов сохранения и приумножения средств. Обо всех ключевых аспектах, связанных со вкладами и процентами по ним, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Волкова, финансовый консультант и главный эксперт Академии личных финансов.

По ее словам, процентные ставки по вкладам тесно связаны с ключевой ставкой Центрального банка. На данный момент она составляет 16%, что определяет диапазон ставок по вкладам.

«Вклады с процентными ставками от 15% до 17% можно считать выгодными. Некоторые банки предлагают и более высокие ставки — до 18% и даже 19%, но здесь важно учитывать условия, при которых такие ставки доступны. Например, ставка 19% может быть доступна только при размещении суммы от одного миллиона рублей на определенный срок. Поэтому при выборе вклада необходимо внимательно изучать условия договора и ориентироваться не только на проценты, но и на требования к минимальной сумме вклада», — объяснила она.

Выбор срока размещения вклада также играет важную роль. Сейчас краткосрочные вклады на три месяца предлагают ставки в районе 15-17%. Если увеличить срок вклада до шести месяцев, то ставка может составить 18% или 18,8%.

«Рассматривая срок в девять месяцев, мы видим снижение процентных ставок, что указывает на то, что сейчас наиболее выгодно размещать средства на короткие сроки», — добавила специалист.

Некоторые банки предлагают акционные ставки, которые могут быть значительно выше стандартных. Например, можно встретить предложения с процентными ставками до 22%.

«Однако, такие высокие ставки зачастую являются маркетинговым ходом для привлечения новых клиентов, хотя иногда и можно подойти под множественные условия для такого вклада», — подчеркнула Волкова.

Важно также учитывать эффективную ставку, которая показывает реальную доходность вклада с учетом всех условий, таких как капитализация процентов.

«Эффективная ставка отражает, под какой процент фактически работали ваши деньги. Например, если номинальная ставка составляет 18%, а в условиях вклада предусмотрена ежемесячная капитализация, то реальная доходность может быть выше — например, 18.64%», — заявила эксперт.

Капитализация процентов — это процесс начисления процентов не только на первоначальную сумму вклада, но и на уже начисленные проценты.

«Рассмотрим пример. Вы вложили 100 тыс. рублей. Через месяц сумма вклада с начисленными процентами становится больше. Во второй месяц проценты начисляются уже на увеличенную сумму. Таким образом, капитализация процентов позволяет получить больший доход по вкладу. Вклады с капитализацией процентов являются наиболее выгодными, а если вклад еще и предусматривает пополнение, выгода возрастает. Например, при ежемесячном пополнении вклада на 5 тыс. рублей, первоначальные 100 тыс. рублей через полгода могут превратиться в 109,4 тыс. рублей. При этом, если вы ежемесячно пополняете вклад, итоговая сумма может быть еще выше — 135,2 тыс. рубля. Единственный минус при таких инвестициях — отсутствие возможности забрать свои деньги раньше срока», — предупредила эксперт.

Еще одна функция — пролонгация вклада — это продление договора на новый срок на тех же условиях. Однако, в текущей ситуации, когда ключевая ставка высокая, банки редко предлагают автоматическую пролонгацию.

«Основной риск при выборе вклада с высокой ставкой — вероятность встретить невыгодные условия при досрочном снятии денег. Забрать средства раньше срока зачастую невозможно без потери процентов. Поэтому важно внимательно изучать условия вклада и выбирать сроки, которые соответствуют вашим финансовым планам.

Вклады остаются надежным инструментом для сохранения и приумножения средств, однако выбор конкретного предложения требует внимательного анализа. Учитывайте ключевую ставку, срок размещения, возможность капитализации и пополнения вклада. Таким образом, вы сможете максимально эффективно управлять своими средствами и получать высокий доход», — резюмировала Волкова.

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