Стоматолог предупредил о мифах о гигиене рта, которые могут навредить

В стремлении сохранить зубы и десны в наилучшем состоянии, можно столкнуться с распространенными заблуждениями. Эти ошибочные представления зачастую бесполезны, но некоторые могут нанести вред здоровью. О них «Газете.Ru» рассказал Игорь Блюмкин, стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель московской Стоматологии Взаимоотношений Dr. Blumkin.

Первый миф — чистка языка. Для этой цели используют различные скребки из пластика и металла, ершики, щетки.

«Во-первых, налет на языке — это не показатель плохой гигиены, а возможный сигнал о заболевании. Преимущественно это болезни желудочно-кишечного тракта или инфекционные процессы. Поэтому, прежде чем пытаться убрать симптом скребком, обратитесь за консультацией к терапевту или гастроэнтерологу. Во-вторых, постоянная чистка налета приводит к травмированию сосочков языка. Это отражается на восприятии пищи. В частности, нарушается вкусовая и температурная чувствительности», — объяснил он.

Если чистка языка — обязательная процедура, без которой вы не чувствуете полного удовлетворения от ухода за полостью рта, то знайте меру, предупредил врач. Не нужно со всем усердием тереть металлическим скребком, чтобы удалить налет. Делайте это аккуратно и более щадящим способом. Так вы минимизируете риск повреждения вкусовых сосочков или поверхности языка.

Второй миф — использование ополаскивателя для рта. По словам стоматолога, совместное исследование Института тропической медицины, Антверпенского университета и Кейптаунского университета показало, что известный мятный ополаскиватель, содержащий спирт, влияет на микробиом ротоглотки.

«Ежедневное применение этого средства привело к увеличению числа условно-патогенных бактерий в ротовой полости, таких как Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus. Эти микроорганизмы являются естественными обитателями организма человека. Но такой сдвиг в микробиоме полости рта в сочетании с резким снижением иммунитета может стать причиной различных серьезных болезней желудочно-кишечного тракта. А также стать фактором возникновения системных заболеваний. Результаты исследования заставляют тщательнее проанализировать безопасность рутинного использования известного мятного ополаскивателя, содержащего спирт», — рассказал эксперт.

Третий миф — жесткая зубная щетка очищает лучше.

«Слишком агрессивная чистка зубов наносит больше вреда, чем пользы. Жесткие щетинки повреждают эмаль, что приводит к царапинам и трещинам, а также травмируют десны, что может вызвать их кровоточивость. Рекомендуется использовать зубную щетку с мягкой щетиной и избегать слишком сильного давления при чистке зубов», — подчеркнул специалист.

Разумный подход к гигиене полости рта позволит надолго сохранить вашу улыбку здоровой и красивой. Но важно помнить, что в первую очередь зубам нужен регулярный уход и посещение стоматолога, резюмировал Блюмкин.

Ранее стоматолог объяснил, почему сахар — не единственный виновник кариеса у детей.