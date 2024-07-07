Россиянам рассказали, как правильно питаться в жару

Летом наше питание меняется — хочется меньше есть, чаще употреблять холодные продукты и пить больше жидкостей. Но эти стратегии не всегда удачны: о том, какие есть риски для здоровья в жару и как их избежать, «Газете.Ru» рассказала Мария Соколова, фитнес-тренер и специалист по питанию Grow Food.

По словам эксперта, в жару уменьшается аппетит, но это чревато последствиями.

«Чтобы поддерживать базовый метаболизм, как летом, так и зимой, нам нужно примерно одинаковое количество калорий. Но из-за погодных условий зачастую желания питаться днем нет, поэтому происходят переедания по вечерам. Это приводит к повышенной нагрузке на желудочно-кишечный тракт и отекам. Поэтому основное правило для летних приемов пищи — сохранять минимум три приема, завтрак, обед и ужин. И даже если нет желания есть в жару, обед пропускать нельзя», — объяснила она.

Чтобы легче пережить жару, выбирайте днем облегченные варианты блюд, которые легко усваиваются.

«К ним можно отнести яйца, нежирные сорта белой рыбы, диетическое мясо, птицу или кролика. Обращайте внимание на сложные углеводы, хотя летом больше хочется простых. Постарайтесь избегать газированных напитков и уменьшить количество сладостей — они также влияют на ЖКТ, отечность, набор веса. Взамен сосредоточьтесь на сложных углеводах — например, добавьте в салат крупы — кускус или булгур. Они насытят на несколько часов и помогут избежать переедания», — рекомендовала эксперт.

Еще один плюс лета — большое количество сезонных овощей, фруктов, ягод, которые являются отличным источником клетчатки. В идеале следует ходить на рынки и покупать все, что там представлено.

«Чем больше пестрого, яркого, зеленого, хрустящего появится в рационе, тем полезнее он будет. Это не обязательно только огурцы и помидоры, но и, например, корнеплоды — репа и тыква. При этом, стоит избегать переедание сладкими фруктами, такими как дыни, ягоды, арбузы, которые мы зачастую едим в количестве, превышающем килограмм», — отметила тренер.

По ее словам, важно помнить, что мы иногда путаем чувство голода и жажду. Иногда нам хочется пить, но мы вместо этого начинаем есть, что тоже может привести к перееданию.

«Поэтому важно поддерживать в жару питьевой режим, пить чистую воду, а не сладкие или соленые напитки. Чтобы не забывать о воде, купите себе красивый стакан и поставьте в офисе рядом со столом. Можно пользоваться трекерами для отслеживания питьевого режима. Это важно для здоровья и предотвращения обезвоживания», — рассказала Соколова.

Чтобы не набирать лишних килограммов в жару, поддерживайте питьевой режим, сохраняйте высокую двигательную активность: например, ездите на велосипедах, играйте в бадминтон, плавайте в бассейне. А также, сохраняйте три и более приемов пищи, и избегайте большого количества быстрых углеводов, таких как сладости, мороженое и газированные напитки, резюмировала тренер.

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