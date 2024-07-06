В Алуште могут полностью отключить газ из-за пожара

В Алуште в воскресенье, 7 июля, могут полностью или частично отключить газ из-за аварии на газопроводе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городской администрации Галина Огнева.

«В районе села Виноградное произошла авария на газопроводе. В связи с этим завтра, 7 июля, возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета», — написала чиновница.

Как рассказала Огнева в беседе с агентством ТАСС, возгорание в Алуште произошло на магистральном газопроводе, а не на той сети, которая отводится к домам. По ее словам, пожар не представляет угрозы домам.

Власти пока не сообщают причину аварии.

Вечером 6 июля МЧС по Республике Крым сообщило, что в районе села Виноградное под Алуштой загорелся газораспределительный узел. К месту происшествия были направлены сотрудники министерства, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства.

2 июля на севере Москвы произошел взрыв газового баллона на крыше автобуса. Очевидица взрыва Мария рассказала «Газете.Ru», что у водителя пострадали глаза и лицо. По ее словам, мужчину вытащил из салона водитель проезжавшей мимо машины.

Ранее в Стерлитамаке взрыв газа выбил окна в доме и травмировал жильцов.