Украинские СМИ сообщили о смерти в России брата советника Зеленского

В России скончался брат советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка — Владимир Подоляк. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на чешский проект KIU.

По данным издания, KIU отслеживал сообщения об умерших российских военных и силовиках по некрологам, мемориальным доскам и фотографиям могил.

Чешский проект утверждает, что брат советника главы офиса президента Украины якобы скончался 19 мая и опубликовало фото с некоей могилы. На ней есть портрет мужчины в военной форме и с множеством наград, в числе которых — отличительный знак за службу в российской военной разведке ГРУ.

По данным KIU, 59-летний полковник разведки якобы был на пенсии. Проект также опроверг информацию, которую предоставили украинские СМИ о том, что Подоляк-старший был якобы убит в зоне специальной военной операции на Украине.

Сам Михаил Подоляк еще зимой заявлял, что его старший брат живет в Москве. При этом политик отверг информацию, что родственник работал в ФСБ и КГБ, однако про ГРУ не сказал ни слова. Подоляк также подчеркнул, что не может нести ответственность за своего брата.

Ранее экс-премьер Украины напомнил о родственниках Сырского и Ермака в РФ.