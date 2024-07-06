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Украинские СМИ сообщили о смерти в России брата советника Зеленского

«Страна.ua»: в России скончался брат советника Зеленского Михаила Подоляка

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В России скончался брат советника главы офиса президента Украины Михаила ПодолякаВладимир Подоляк. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на чешский проект KIU.

По данным издания, KIU отслеживал сообщения об умерших российских военных и силовиках по некрологам, мемориальным доскам и фотографиям могил.

Чешский проект утверждает, что брат советника главы офиса президента Украины якобы скончался 19 мая и опубликовало фото с некоей могилы. На ней есть портрет мужчины в военной форме и с множеством наград, в числе которых — отличительный знак за службу в российской военной разведке ГРУ.

По данным KIU, 59-летний полковник разведки якобы был на пенсии. Проект также опроверг информацию, которую предоставили украинские СМИ о том, что Подоляк-старший был якобы убит в зоне специальной военной операции на Украине.

Сам Михаил Подоляк еще зимой заявлял, что его старший брат живет в Москве. При этом политик отверг информацию, что родственник работал в ФСБ и КГБ, однако про ГРУ не сказал ни слова. Подоляк также подчеркнул, что не может нести ответственность за своего брата.

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