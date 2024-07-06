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Орбан рассказал о предложениях Путину по Украине

Орбан предложил Путину подумать о кратковременном перемирии на Украине

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан во время визита в Москву спросил у президента России Владимира Путина его мнение о существующих планах по урегулированию конфликта на Украине и безопасности Европы после окончания спецоперации. Об этом венгерский политик рассказал в интервью Die Weltwoche.

Орбан также предложил российскому лидеру подумать о кратковременном перемирии.

«Моей главной задачей было установить прямую связь с лидером одной из воюющих сторон», — рассказал Орбан, отметив, что с последней встречи Путина с лидерами Запада прошло более двух лет.

Орбан подчеркнул, что во время беседы с Путиным задал ему три вопроса: что он думает о существующих мирных планах, как относится к краткосрочному прекращению огня и как будет выглядеть архитектура безопасности Европы после завершения боевых действий.

Премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля для встречи с российским лидером. Орбан назвал свой визит продолжением «мирной миссии», когда опубликовал фото из аэропорта «Внуково».

Ранее Рогов рассказал об истерике Запада из-за визита Орбана в Москву.

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