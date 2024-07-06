Здание насосной станции в Волгогораде пообещали восстановить

Мэр Волгограда Владимир Марченко пообещал восстановить здание насосной станции после взрыва. Его слова приводит ТАСС.

По словам чиновника, вначале планируется устранить препятствия для подачи коммунального ресурса, а затем приступить к восстановлению здания и станции.

«На данный момент ресурс [вода] подается в полной объеме. Работы будут вестись круглосуточно до полного восстановления», — подчеркнул мэр.

До этого кровля насосной станции, под которой могли оставаться трое человек, обрушилась. Об угрозе повторного взрыва заранее предупреждал Telegram-канал Mash.

Взрыв на канализационной насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Журналисты со ссылкой на очевидцев уточнили, что инфраструктурный объект находится в районе улицы Изобильной.

В МЧС заявили, что первый взрыв на канализационной насосной станции в Красноармейском районе мог произойти из-за «хлопка газопаровоздушной смеси».

Ранее «XY Волгоградъ» опубликовал видео со взрывом на наносной станции в Волгограде.