Пенсионер решил, что улица принадлежит ему, и сбил погрузчиком свою соседку

Пожилой немец едва не задавил соседку погрузчиком, решив, что улица принадлежит только ему. Об этом сообщает Bild.

89-летний Вернер Б. из Гамбурга предстал перед судом по обвинению в нанесении опасных телесных повреждений. Перед этим он открыл охоту на своих соседей, которые ходят по улице, якобы принадлежащей только ему одному.

Этот участок дорожного полотна находится на территории магазина плитки, и последние несколько десятилетий местные жители пользовались дорогой без каких-либо проблем. Однако недавно пенсионер заявил: «Эта дорога — моя!» И теперь терроризирует весь район.

Сначала мужчина заблокировал выезд своей 84-летней соседке Карин В., поставив перед ее гаражом большие бетонные блоки и деревянные поддоны. Когда на дороге появились другие жители, Вернер, находившийся за рулем погрузчика, стал толкать конструкцию в их сторону.

«Я смогла отпрыгнуть в сторону. Но не моя соседка. Она упала на землю», — сообщила Карин.

Больше всего от действий агрессивного пенсионера пострадала Анжелика фон С., которая оказалась на земле, а ее нога едва не застряла между блоками. Женщина объяснила, что не убежала, так как ранее перенесла 17 операций на спине и уже не может двигаться достаточно быстро.

Работники магазина, к чьей собственности на самом деле относится улица на севере Гамбурга, также жалуются на Вернера. Они уверяют, что одного из них мужчина ударил бампером своей машины по ноге. Против пенсионера заведено еще семь уголовных дел, одно из них касается его жены, которая выселила буйного мужа из дома после насильственного нападения с его стороны.

Ранее пенсионер поджег дом родственницы из-за спора о холодильнике.