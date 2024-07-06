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В Домодедово арестовали троих мужчин, которые поливали прохожих холодной водой

В Домодедово мужчины облили прохожих холодной водой и были арестованы

В Домодедово троих мужчин задержали и отправили под домашний арест за то, что они поливали холодной водой прохожих. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Московской области.

Сначала хулиганы стали поливать случайных прохожих из шланга около дома на улице Курыжова. На это отреагировали сотрудники управляющей компании и сделали им замечание.

Затем между ними и двумя правонарушителями случился конфликт, переросший в драку. В это время третий злоумышленник вновь вооружился шлангом и на этот раз облил холодной водой работников управляющей компании.

Участников потасовки задержали, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас подозреваемые в возрасте от 23 до 26 лет находятся под домашним арестом по решению суда.

Ранее турист из России стал фигурантом уголовного дела, когда плюнул в жительницу Таиланда.

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