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Власти подтвердили, что люди все еще могут быть под завалами в Волгограде после взрыва

Администрация: под завалами станции в Волгограде после взрыва могут быть трое

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Власти Волгоградской области сообщили, что три человека могут находиться под завалами насосной станции в Волгограде после взрыва газа. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале.

По их информации, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Взрыв на канализационной насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что инфраструктурный объект находится в районе улицы Изобильной.

Telegram-канал Mash сообщил, что есть угроза повторного взрыва. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Также он сообщил, что во время взрыва насосной станции пострадали три человека. Еще двоих не спасли. В МЧС заявили, что взрыв на канализационной насосной станции в Красноармейском районе мог произойти из-за «хлопка газопаровоздушной смеси».

Жительница Волгограда Марина рассказала «Газете.Ru», что взрыв на насосной станции был такой силы, что затрясло рядом стоящие дома. По словам девушки, медики и пожарные прибыли на место ЧП в считанные минуты.

Ранее на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки украинских дронов случился пожар.

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