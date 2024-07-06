В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Подробностей произошедшего не приводится.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву селе Васильевка в Херсонской области. По его словам, склад полностью разрушен в результате удара в Снигиревском районе. Отмечалось, что сгорел склад не только с боекомплектами, но и с беспилотными летательными аппаратами.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.