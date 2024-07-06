На юго-востоке Москвы загорелась крыша двухэтажного здания

На Люблинской улице на юго-востоке Москвы загорелся утеплитель и кровля двухэтажного административного здания, примыкающего к автосалону. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, площадь пожара составляет 250 квадратных метров. На месте работают 44 специалиста и 12 единиц техники.

Официальных данных о пострадавших не поступало.

Накануне на втором этаже здания Дворца культуры МИСиС на Ленинском проспекте в Москве вспыхнул пожар. Возгорание произошло в подкровельном пространстве четырехэтажного здания. В администрации ДК заявили, что люди из здания эвакуировались самостоятельно.

В МЧС сообщили, что пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. Пожарным пришлось вскрывать кровлю и вести разведку в помещениях. В итоге огнеборцы полностью потушили возгорание спустя три часа.

Ранее в подмосковной Балашихе загорелся пятиэтажный жилой дом.