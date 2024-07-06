В Бурятии возбудят дело по факту массового отравления

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления жителей Бурятии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным СК, 5 и 6 июля в инфекционное отделение местной районной больницы обратились не менее 50 человек, в том числе несовершеннолетние.

Пострадавшим поставили предварительный диагноз — острый гастроэнтерит средней степени тяжести.

До этого в Гусиноозерской прокуратуре заявили, что число заболевших после отравления роллами в Селенгинском районе Бурятии возросло до 70 человек, из них 36 детей.

По данным ведомства, в инфекционном отделении остались после осмотра врачей 15 человек, из них десять — дети.

По предварительной информации прокуратуры, 5 июля в Гусиноозерскую центральную районную больницу обратились десятки человек с жалобами на признаки отравления. Выяснилось, что все они обедали в одном из кафе Гусиноозерска и отравились роллами. Прокуроры по данному факту начали проверку.

Ранее в Приморье возбудили уголовное дело после массового отравления водой.