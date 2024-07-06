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При взрыве на насосной станции в Волгограде погибли два человека

Mash: три человека пострадали при пожаре на насосной станции в Волгограде

В результате взрыва с последующим пожаром на насосной станции в Волгограде погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Два человека погибли во время пожара на насосной станции в Волгограде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что есть угроза повторного взрыва. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Также Telegram-канал сообщил, что во время взрыва насосной станции пострадали три человека.

В местной администрации сообщили, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заслушал доклад главы Волгограда о происшествии в Красноармейском районе. Причины произошедшего выясняются.

До этого стало известно, что в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв. В МЧС заявили, что взрыв на канализационной насосной станции в Красноармейском районе мог произойти из-за «хлопка газопаровоздушной смеси».

Ранее на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки украинских дронов начался пожар.

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