В Волгограде произошел взрыв

В Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Блокнот Волгоград» в своем Telegram-канале.

По свидетельствам очевидцев, ЧП произошло рядом с улицей Изобильной, дом 12.

«Взорвалась насосная станция, приехали пожарные, скорые и полиция», — говорится в сообщении.

Жильцы выбежали из соседнего многоэтажного здания на улицу.

До этого стало известно, что в ночь на 5 июля Вооруженные силы Украины атаковали южные регионы России при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате падения обломков БПЛА в краснодарском городе Приморско-Ахтарск оказались повреждены гражданские здания и пострадали несколько человек. Кроме того, урон получили силовые трансформаторы на местной электрической подстанции, из-за чего без энергоснабжения остались около 29 тыс. жителей. Позднее сообщалось, что атака украинских беспилотников на нефтебазу «Лукойла» в Краснодарском крае попала на видео.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.