Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка нашла в сарае динамит и патроны

«78.ru»: в Ленобласти женщина нашла в своем сарае динамит и патроны

close
100%
Shutterstock

В Волховском районе Ленинградской области полицейские обнаружили место хранения взрывчатых веществ и боеприпасов. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница города Сясьстрой, она сообщила, что нашла у себя в сарае боеприпасы. Прибывший на место наряд изъял детонирующий шнур, шесть электронных детонаторов, более 130 патронов, четыре тротиловые и одну амонитовую шашки, мешки с гранулами неизвестного происхождения, а также арбалет.

Найденное оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. По подозрению в организации схрона задержан 50-летний местный житель, известно, что мужчина уже имел проблемы с законом и был судим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что на Сахалине полицейские изъяли у пенсионера арсенал оружия и боеприпасов. В ходе досмотра квартиры подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли два предмета, схожих с огнестрельным оружием, 115 патронов различного калибра, четыре металлические банки, пластиковую бутылку и картонную упаковку с охотничьим порохом. Возбуждено уголовное дело. Найденное орудие направлено на баллистическую экспертизу.

Ранее в Усть-Лабинске в доме пенсионера нашли арсенал оружия и 4 тысячи патронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами