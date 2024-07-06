Россиянка нашла в сарае динамит и патроны

В Волховском районе Ленинградской области полицейские обнаружили место хранения взрывчатых веществ и боеприпасов. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница города Сясьстрой, она сообщила, что нашла у себя в сарае боеприпасы. Прибывший на место наряд изъял детонирующий шнур, шесть электронных детонаторов, более 130 патронов, четыре тротиловые и одну амонитовую шашки, мешки с гранулами неизвестного происхождения, а также арбалет.

Найденное оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. По подозрению в организации схрона задержан 50-летний местный житель, известно, что мужчина уже имел проблемы с законом и был судим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что на Сахалине полицейские изъяли у пенсионера арсенал оружия и боеприпасов. В ходе досмотра квартиры подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли два предмета, схожих с огнестрельным оружием, 115 патронов различного калибра, четыре металлические банки, пластиковую бутылку и картонную упаковку с охотничьим порохом. Возбуждено уголовное дело. Найденное орудие направлено на баллистическую экспертизу.

Ранее в Усть-Лабинске в доме пенсионера нашли арсенал оружия и 4 тысячи патронов.