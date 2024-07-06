Появилось видео атаки беспилотников на нефтебазу под Краснодаром

Атака украинских беспилотников на нефтебазу «Лукойла» в Краснодарском крае попала на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

Момент взрыва был заснят камерой с одного из проезжавших мимо нефтебазы автомобилей. На опубликованных кадрах виден поднимающийся столб дыма и мощный пожар. По данным Kub Mash, атака произошла в ночь на субботу. Украинский дрон упал рядом со станицей Павловской.

В региональном оперштабе уточнили, что в результате атаки на нефтебазе загорелись резервуары с топливом. Предварительно, пострадавших нет.

В ночь на 5 июля бойцы ВСУ атаковали южные регионы РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате падения обломков БПЛА в краснодарском городе Приморско-Ахтарск оказались повреждены гражданские здания и пострадали несколько человек. Кроме того, урон получили силовые трансформаторы на местной электрической подстанции, из-за чего без энергоснабжения остались около 29 тыс. жителей.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.