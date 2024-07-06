В Шереметьево рейс не может вылететь в Красноярск более 10 часов

Рейс Москва — Красноярск с полуночи не может вылететь из аэропорта Шереметьево. Об этом сообщается в Telegram-канале «360.ru».

Уточняется, что люди жалуются на отсутствие какой-либо внятной информации о происходящем. По словам одной из пассажирок, на посадку их начали пускать только в 06:30 мск. После этого люди около полутора часов просидели в самолете, а затем их попросили выйти из него. Женщина выходить отказалась, и спустя время пассажиров снова вернули обратно.

По данным «360.ru», люди сидят в самолете более трех часов — некоторым женщинам стало плохо. На борту также есть дети, четверо из которых совсем маленькие.

«По закону обязаны предоставить отель после шести часов задержки, но нас посадили в самолет. И словно тянут время», — возмутилась собеседница «360.ru».

Утром в субботу Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в аэропорту Шереметьево из-за прошедшего урагана пассажиры пожаловались на коллапс у стоек регистрации и в залах ожидания. По данным канала, за последнее время в Шереметьево были отменены или перенесены более 36 рейсов.

Ранее рейс Савичевой задержали из-за пьяного мужчины, угрожавшего гранатой.