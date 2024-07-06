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Стало известно о пострадавших во время урагана москвичах

ТАСС: в Москве два человека пострадали при падении деревьев во время урагана

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Павел Бедняков/РИА Новости

В Москве два человека пострадали в результате падения деревьев во время урагана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, пострадавшие госпитализированы. Кроме того, повреждения получили семь автомобилей. Всего в Москве зафиксировано 24 случая падения деревьев.

До этого ГУ МЧС России по Московской области сообщило, что в Подмосковье в результате сильного ветра с ливнем упали более 120 деревьев и оказались повреждены 11 автомобилей.

В пятницу в Москве и Московской области произошли гроза, ливень и ураган. В прогностическом центре «Метео» предупреждали, что в Москве в течение дня ожидаются кратковременные дожди с грозами, а в период с 18:00 до полуночи — сильные ливни и шквалистый ветер до 25-27 м/с.

20 июня на Москву обрушился ураган «Эдгар». В столице прошел «мегаливень», а порывы ветра достигали 22 м/с. Ураган повалил множество деревьев в столичном регионе. СМИ сообщали о как минимум 18 пострадавших, среди которых оказались и дети.

Ранее московские парки возобновили работу после непогоды.

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