Власти Севастополя рассказали о состоянии пациентов после атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале рассказал о состоянии пострадавших после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июня.

«На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются шесть пациентов, все дети выписаны домой», — сообщил он.

Он напомнил, что после атаки 23 июня на лечение в московские медицинские учреждения были направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Развожаев отметил, что из московских клиник выписаны еще пять человек. 10 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один пациент в состоянии легкой степени тяжести.

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, системы противовоздушной обороны сбили четыре ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. Ранения различной степени тяжести получили 153 человека.

Ранее в Кремле назвали виновных в атаке на Севастополь.