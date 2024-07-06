В Бурятии 22 человека отравились роллами в кафе

В Селенгинском районе Бурятии 22 человека обратились за медицинской помощью после обеда в кафе. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По предварительной информации, 5 июля в Гусиноозерскую центральную районную больницу обратились 22 человека, в том числе 13 детей с жалобами на признаки отравления. Все они обедали в одном из кафе Гусиноозерска и отравились роллами.

«По результатам первичного обследования госпитализировано 10 человек, из них восемь детей, остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении», — сообщили в прокуратуре Бурятии.

По данным Telegram-канала «Тивиком News», в кафе длительное время не соблюдались санитарные правила.

До этого сообщалось, что в Дагестане во время празднования свадьбы отравились 16 человек. 12 пострадавших госпитализировали, среди них семь детей. Более подробной информации об их состоянии не поступало. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Приморье возбудили уголовное дело после массового отравления водой.