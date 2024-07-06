Волонтеры спасли экс-полицейскую, застрявшую в аэропорту Таиланда без денег

Волонтеры помогли вернуться в Россию бывшей дознавательнице полиции Краснодара, которая осталась без денег и просила милостыню в аэропорту Таиланда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на девушку Светлану, помогавшую россиянам в этой стране.

По словам собеседницы агентства, 40-летняя Юлия Суханова в течение девяти дней находилась в тайском аэропорту «Суварнабхуми». Женщина осталась без мобильного телефона и наличных, поэтому не могла купить билет домой. Кроме того, у нее закончился срок действия загранпаспорта. Волонтер уточнила, что Суханова выживала лишь за счет подаяний в аэропорту, а ее мать отказалась помогать дочери.

Как рассказала Светлана, волонтеры нашли спонсоров, готовых оплатить билеты и покупку мобильного телефона женщине.

«Мы ее отправили, она улетела и уже в Москве», — сказала волонтер.

Она уточнила, что большая часть собранной суммы пошла на оплату просрочки визы, поэтому до Краснодара Юлия доберется сама. В краснодарском УМВД рассказали, что женщина служила в полиции дознавателем и была уволена в феврале 2021 года из-за грубого нарушения служебной дисциплины.

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