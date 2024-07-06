Москвичам пообещали снижение осадков на выходных

Холодный фронт в Москве сменится антициклоном. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в субботу территория столичного региона попадет под влияние надвигающегося с юго-запада антициклона. Вместе с ростом атмосферного давления это приведет к уменьшению облаков в небе и минимизации осадков.

Леус отметил, что в столице будет довольно прохладно, несмотря на выглянувшее солнце, и дневная температура окажется на 2-3°C ниже климатической нормы.

Температура воздуха в Москве будет находиться на уровне от +22°C до +24°C, по области — от +21°C до +26°C. Ветер ожидается западный и порывистый скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм ртутного столба, что является показателем выше нормы.

Согласно прогнозу специалиста центра погоды, в воскресенье в Москве обойдется без осадков, а температура воздуха составит от +26°C до +28°C.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что аномальная жара вернется в Москву уже на следующей неделе.

Ранее в Гидрометцентре заявили о завершении «египетских ночей» в Москве.