Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам пообещали снижение осадков на выходных

Синоптик Леус: на смену холодному фронту в Мсокве придет антициклон

close
100%
Sobyanin.ru

Холодный фронт в Москве сменится антициклоном. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в субботу территория столичного региона попадет под влияние надвигающегося с юго-запада антициклона. Вместе с ростом атмосферного давления это приведет к уменьшению облаков в небе и минимизации осадков.

Леус отметил, что в столице будет довольно прохладно, несмотря на выглянувшее солнце, и дневная температура окажется на 2-3°C ниже климатической нормы.

Температура воздуха в Москве будет находиться на уровне от +22°C до +24°C, по области — от +21°C до +26°C. Ветер ожидается западный и порывистый скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм ртутного столба, что является показателем выше нормы.

Согласно прогнозу специалиста центра погоды, в воскресенье в Москве обойдется без осадков, а температура воздуха составит от +26°C до +28°C.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что аномальная жара вернется в Москву уже на следующей неделе.

Ранее в Гидрометцентре заявили о завершении «египетских ночей» в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами