Детский автор Олейников написал сказку о водителе такси

В Москве прошла презентация книги детского автора Алексея Олейникова «Тариф «Сны и сказки». Четыре путешествия Даши Кузнецовой».

Героями произведения стали водитель такси Иван Михайлович и его дочка Даша. Книга была создана совместно с Яндекс Такси, а водители и их дети стали одними из первых, кому 6 июля была презентована книга.

По признанию автора, когда он начинал писать эту сказку, первое, о чем подумал, — насколько удивительна профессия водителя такси.

«Если вы водитель такси, то каждый день вы не просто катаетесь по городу, вы соединяете людей, складываете чужие жизни, как пазлы, буквально привносите в мир порядок», — обратился к присутствующим Алексей Олейников. Читателей он призвал ценить водителей такси, т.к. они делают жизнь лучше.

Героями произведения стали водитель такси Иван Михайлович и его дочка Даша.

«Однажды герои отправляются на заказ по волшебному тарифу. Теперь машина Ивана Михайловича может отвезти пассажира куда угодно: в другую галактику, будущее или царство фей», — рассказал автор.

По его словам, читатели окунутся в захватывающие истории. Также книга в игровой форме учит юных пассажиров правилам поведения в поездке.

Команда Яндекс Такси отметила, что каждый день миллионы людей по всему миру пользуются услугами такси. При этом мало кто знает, что водитель зачастую становится не только спутником на время поездки, но и человеком, который поможет в сложной жизненной ситуации.

«Вместе с Алексеем Олейниковым мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о захватывающей повседневности одного водителя такси», — добавили в компании.

Бумажную версию книги выпустило издательство «Альпина.Дети».

Иллюстратором книги стал многократный лауреат международного конкурса «Образ книги», финалист Шанхайского конкурса иллюстрации Golden Pinwheel Young Illustrators Никита Терешин.

Электронную версию книги можно прочесть в сервисе «Букмейт».

Алексей Олейников — автор более 20 книг для детей и подростков, лауреат премий «Заветная мечта», «Новая детская книга», международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина, номинант на международную литературную премию памяти Астрид Линдгрен и другие.