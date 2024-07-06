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Московские парки возобновили работу

Мосгорпарк: московские парки возобновили работу после непогоды

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Парки Москвы возобновили работу в субботу после непогоды накануне. Об этом сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка.

«Дорогие друзья! Парки вновь открыты для прекрасных прогулок», — сказано в сообщении.

5 июля в Москве и Московской области произошли гроза, ливень и ураган. В связи с этим крупные городские парки, Московский зоопарк и другие открытые общественные места столицы оказались закрыты.

До этого в пресс-службе Московской железной дороги сообщали, что поезда на участке Белые Столбы — Барыбино Павелецкого направления двигаются по одному пути из-за деревьев, упавших на перегоне в результате грозы.

20 июня на Москву обрушился ураган «Эдгар». В столице прошел «мегаливень», а порывы ветра достигали 22 м/с. Ураган повалил множество деревьев в столичном регионе. СМИ сообщали о как минимум 18 пострадавших, среди которых оказались и дети. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве на выходные.

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