Омские врачи удалили мужчине опухоль, которая заняла весь глаз и вышла наружу

Врачи омской офтальмологической больницы спасли мужчину с редкой злокачественной формой опухоли глаза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

80-летний житель Омска обратился в медицинское учреждение с запушенной формой онкологического заболевания, опухоль занимала весь глаз и выходила наружу.

Хирурги удалили опухоль и отправили ее на экспресс-гистологическое исследование, которое выполняется сразу же, прямо в ходе операции. Оно подтвердило: у пациента — злокачественная опухоль, а именно — беспигментная меланома глазного яблока, довольно редкий и агрессивный тип онкопатологии. В дальнейшем мужчине предстоит реабилитация и индивидуальный подбор дальнейшего лечения.

До этого сообщалось, что хирурги Сургутской окружной клинической больницы удалили пациентке опухоль, занимавшую половину почки. Операция длилась около 4,5 часа. Почку удалось спасти, практически собрав ее заново. Спустя несколько часов после операции женщина уже пришла в себя и смогла самостоятельно передвигаться.

Ранее в Воронеже хирурги удалили пациенту гигантскую опухоль в носу.