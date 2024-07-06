В Брянской области ребенок отравился жидкостью для розжига

В городе Злынка Брянской области четырехлетний ребенок попал в больницу с отравлением, мальчик выпил жидкость для розжига. Об этом сообщает портал «Брянская губерния».

Инцидент произошел 3 июля, в детскую больницу был доставлен четырехлетний мальчик с признаками отравления. Выяснилось, что ребенок случайно сделал несколько глотков из бутылки, в которой была жидкость для розжига.

Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние мальчика удалось стабилизировать, он находится в соматическом отделении больницы под наблюдением. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Тихвинском районе Ленобласти двухлетняя девочка находилась дома вместе с родителями и случайно сделала глоток 70% уксусной кислоты. Ребенку стало плохо, ее госпитализировали в тихвинскую больницу, а оттуда вертолетом санавиации доставили в Петербург. Медики диагностировали у девочки химический ожог ротоглотки, состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Ранее в Ленобласти ребенок выпил жидкость для розжига в свой день рождения.