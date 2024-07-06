В Свердловской области похитителя ребенка с помощью квитанций за ЖКУ

Судебные приставы, чтобы разыскать должника, который отказывался передавать ребенка матери по решению суда, печатали фотографии мужчины на квитанциях об оплате коммунальных услуг в Свердловской области. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.

В ведомстве заявили, что в Свердловской области фотография разыскиваемого должника, который не исполнял решение суда о передаче ребенка матери, печаталась на квитанциях об оплате коммунальных услуг.

Там рассказали, что возникают ситуации, когда требуется индивидуальный подход к поиску должников. При организации розыска учитывают категорию исполнительного производства, мероприятия, которые предшествовали розыску, а также личность должника.

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