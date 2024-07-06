Платформа Okko восстановила работу своего сайта

Сайт okko.tv работал с перебоями из-за рекордного количества зрителей на матче Евро-2024 Португалия – Франция. Об этом сообщает пресс-служба компании

«Okko приносит извинения болельщикам. Техническая команда сервиса устранила неисправность и проводит работу над тем, чтобы инцидент не повторился», — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, на других платформах Okko, в том числе на SMART TV, мобильных устройствах и приставках, трансляция шла в стандартном режиме.

Ранее сообщалось, что часть пользователей сайта okko.tv столкнулась с перебоями в трансляции во время матча Португалия – Франция.