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Крымский мост временно перекрыли

Движение по Крымскому мосту было приостановлено на полчаса

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Власти временно перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщалось в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Сообщение было опубликовано в 0:29 по мск. Позже, в 0:45, было опубликовано сообщение о том, что движение восстановлено.

5 июля движение по Крымскому мосту перекрывали на час.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении воздушных целей над акваторией Черного моря. Глава города призвал местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Ранее сообщалось, что Крым за полгода посетили 2 миллиона туристов.

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