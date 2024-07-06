Эксперт по финансам рассказала о рабочих способах приумножить семейный бюджет

Чтобы в семейном бюджете появилось больше средств, совершенно не обязательно «затягивать потуже пояса» и переходить на пустые макароны. Вместо этого можно грамотно планировать и оптимизировать расходы. О том, как это делать, «Газете.Ru» рассказала эксперт по финансам и инвестор Екатерина Гончарова.

«Регулярно устраивайте расхламления. Продайте бытовую технику, которой совершенно не пользуетесь, телевизор, который не смотрите. Если вам понадобится что-то, чем вы пользуетесь редко (например, дрель), то стоит взять в аренду. Этот совет касается даже автомобиля, если вы нечасто на нем планируете ездить», — посоветовала Гончарова.

Также эксперт рекомендовала сверять стоимость вещей в магазине и на онлайн-платформах. Зачастую в интернете можно заказать дешевле. Дешевые новые вещи для детей можно найти на сервисах продажи одежды. Овощи, фрукты, крупы, мед, рыбу и другие продукты можно закупать оптом в складчину. Практически в каждом городе есть чаты и сервисы.

«Обратите внимание на налоговые вычеты. Их можно получить не только на покупку жилья, но и на образование, поход к стоматологу или в спортзал, на лечебный массаж, — объяснила специалист. — Также существуют разные меры государственной поддержки, льготы и субсидии. Да, придется собрать документы, но это того стоит. Все подробности можно узнать на Госуслугах».

Кроме того, стоит внимательнее посмотреть пакетные предложения разных сервисов. Например, мобильный интернет выгоднее оформлять сразу для всей семьи. Раз в 6 месяцев обязательно проверяйте, не подключена ли ваша карта к ненужным платным сервисам.

«Не забывайте про процент на остаток по счету. Если ваш банк предлагает за небольшую сумму повысить этот процент, то стоит воспользоваться этим предложением», — подчеркнула эксперт.

Другой полезный инструмент — беспроцентная рассрочка. Вы получите вещь, не переплатите, будете иметь на руках свободные деньги, которые можно инвестировать или положить на сберегательный счет.

«Заранее продумывайте и покупки, и поездки, и походы на мероприятия. Так вы научитесь грамотно распоряжаться финансами. А уже сэкономленные деньги можно не только тратить на новые нужды, но и пускать в оборот», — резюмировала она.

Ранее эксперт посоветовала задуматься, есть ли у вас финансовая стратегия.