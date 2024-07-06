Эксперты рассказали, как меняется подход к образованию в IT

Несмотря на обилие курсов подготовки, соискателям часто не хватает хороших IT-специалистов. Для решения проблемы российские IT-компании создают собственные программы подготовки или встраиваются в академическое образование. Об этом «Газете.Ru» рассказали опрошенные эксперты.

«Предметы в институтах обновляются долго, некоторые не изменяются с 2010-х годов. Специалист, знающий только устаревшую информацию, может быть профнепригоден», — отметила Юлия Черникина, руководитель направления по образовательной деятельности и партнерству с учебными центрами компании «Киберпротект».

Начинающим специалистам доступны курсы по многим направлениям в IT, но только единицы получают оффер. Максим Павлов, генеральный директор IT-компании KTS говорит, что из 350 желающих сегодня до оффера доходит только один кандидат.

Роман Дубинский, старший разработчик интерфейсов в Яндекс, куратор и организатор образовательной программы ШРИ рассказывает, что академия целенаправленно внедряет хакатоны и различные практические интерактивы, воркшопы.

«Это позволило ученикам начать решать реальные кейсы компании с одной стороны, а с другой — прокачивать коммуникации», — подчеркнул он. Также он отметил, что 50% студентов становятся стажерами или сотрудниками компании.

«Сегодня тренд на отказ от массового обучения в сторону индивидуального подхода в развитии сотрудников», — говорит Максим Павлов.

Еще один тренд — внедрение искусственного интеллекта. Евгений Шеленков, руководитель проекта «Битрикс24 // Университет» подтверждает, что они начали применять искусственный интеллект для проверки вступительных испытаний, что уже позволяет отбирать действительно сильных студентов.

Юлия Черникина считает, что в этому году востребованы будут специалисты по информационной безопасности и кибербезопасности, разработчики программного обеспечения, аналитики данных и искусственному интеллекту.

«Защита данных становится критически важной», — отметила она.

Ранее в России выросло число участников хакатонов и IT-соревнований.