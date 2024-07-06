Россиянам дали советы для поддержания сердечного ритма в норме

Для взрослых нормальный диапазон ударов сердца в минуту составляет от 60 до 100. Частота сердечных сокращений в состоянии покоя у разных людей разная. Она зависит от таких факторов, как возраст, метаболизм, размер тела и так далее. Даже эмоции, температура и влажность на улице могут влиять на частоту вашего пульса. Об этом «Газете.Ru» рассказала Валерия Андреева, представитель Proxima Fitness, мастер спорта международного класса по легкой атлетике.

6 июля в России празднуют Всемирный день кардиолога. Есть несколько способов помочь своему сердцу оставаться здоровым.

«Будьте активны. Физическая активность укрепляет ваше сердце так же, как и другие мышцы вашего тела. Нагрузки тренируют сердце, чтобы оно работало более эффективно, не перерабатывало, когда вы отдыхаете. Прогулка, езда на велосипеде или лыжах могут отлично помочь. Но так как далеко не всегда получается выделить время для занятий вне дома, а погода часто не радует, спасти ваши ежедневные тренировки для укрепления сердечно-сосудистой системы помогут домашние тренажеры», — объяснила эксперт.

Еще один совет — не курите. Курение сужает артерии и вены, это может привести к более высокой частоте сердечных сокращений. Отказ от табачных изделий поможет снизить пульс до более здорового уровня.

«Также, расслабьтесь. Стресс вызывает выброс в кровь гормонов, таких как адреналин и кортизол, что может повысить частоту сердечных сокращений. Поэтому медитация и йога, например, помогут снизить уровень стресса. В долгосрочной перспективе они также могут снизить частоту сердечных сокращений в состоянии покоя», — подчеркнула мастер спорта.

Третий совет — ешьте больше рыбы.

«Здоровая диета — краеугольный камень здоровья сердца. В дополнение к фруктам и овощам, которые богаты витаминами и минералами, добавьте в свое меню рыбу. Регулярное употребление ее в пищу может помочь снизить частоту сердечных сокращений. Сердце работает не переставая всю жизнь, и наша главная задача — помочь ему в этом деле», — резюмировала Андреева.

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