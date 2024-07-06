Названы опасные заболевания, о которых может говорить постоянная усталость

Чувство усталости может возникать не только вследствие переутомления или недостатка отдыха, но и свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог «СМ-Клиника» Анастасия Тарасова.

По ее словам, существует ряд симптомов, на которые следует обратить внимание, если беспокоит постоянный упадок сил.

Среди них врач назвала следующие: усталость беспокоит независимо от продолжительности сна, в том числе в утренние часы; отмечается прогрессивная потеря массы тела или ночная потливость, нарушение цикла у женщин; появляются сопутствующие дискомфортные ощущения со стороны органов пищеварения, жажда, частые позывы к мочеиспусканию, задержка или недержание мочи; перестают радовать ранее приятные вещи, сокращается круг общения и интересов, появляется плаксивость; усталость нарастает к вечеру: появляются трудности в подъеме по лестнице, опускаются веки, меняется звучность голоса; в личной или семейной истории есть случаи онкологических заболеваний.

«Все дело в том, что усталость — достаточно неспецифичный признак, но ее сочетание с иными факторами может подсказать, что настала пора обратиться к врачу. Так, сочетание повышенной утомляемости, сухости кожи, отечности лица и ломкости волос может говорить о нехватке отдельных витаминов или нарушениях в работе щитовидной железы (в частности о снижении ее функции — гипотиреозе), а повышенное чувство жажды, учащенное мочеиспускание и приступы потливости или сердцебиений — о нарушениях углеводного обмена. Жалобы на головокружения, сердцебиения, потемнение в глазах и ноющие боли за грудиной в сочетании с усталостью могут насторожить в отношении наличия у человека анемии», — предупредила невролог.

Среди заболеваний нервной системы под маской усталости часто происходят нарушения сна, тревожно-депрессивные расстройства, заболевания мышц, нервно-мышечных синапсов, периферических нервов и спинного мозга.

«Полинейропатия — это поражение периферических нервов, которое может вызывать ощущение усталости из-за нарушения передачи сигналов между нервами и мышцами. Чаще всего страдают нервы рук и ног. Пациенты с полинейропатией могут чувствовать онемение, слабость и тяжесть в конечностях, что приводит к быстрой утомляемости», — добавила врач.

Полинейропатии бывают разного происхождения — дефицитарные (чаще на фоне дефицита витаминов В6, В1 и В12), инфекционные, токсические (на фоне злоупотребления алкогольными напитками), лекарственные, эндокринные (часто — у пациентов с сахарным диабетом), аутоиммунные и другие.

Среди заболеваний нервной системы, которые могут сопровождаться утомляемостью, специалист отметила миастению. Миастения — это заболевание, при котором иммунная система человека проявляет агрессию и вырабатывает антитела против рецепторов собственных мышц, что приводит к быстрой истощаемости мышечной силы.

«Пациенты с миастенией могут быстро уставать даже при небольшой физической нагрузке — при разговоре по телефону, ходьбе на малые дистанции, во время еды, расчесывании волос. Особенностью такой утомляемости является усугубление симптомов в вечерние часы и уменьшение симптоматики после небольшого отдыха. Помимо слабости мышц человека с миастенией может беспокоить двоение в глазах, поперхивание при приеме пищи и трудности в глотании», — рассказала Тарасова.

При появлении жалоб на слабость или утомляемость, помимо прочих симптомов, следует обращать внимание на похудение отдельных мышц, наличие в них болей или подергиваний.

«Усталость может быть проявлением небезобидных заболеваний. Важно помнить, что только врач сможет провести детальную диагностику и определить причину усталости, а также назначить соответствующее лечение. При выявлении у себя хотя бы одного из вышеперечисленных признаков, не игнорируйте симптомы усталости, обратитесь к врачу и сохраните свое здоровье», — резюмировала невролог.

Ранее россиян предупредили, для людей с какими болезнями жара опаснее всего.