Московские полицейские задержали мужчину, напавшего на пассажира в метро

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в нападении на пассажира в вагоне метро. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в вагоне поезда метро, который следовал по Серпуховско-Тимирязевской линии. Между пассажирами произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов напал на другого и стал наносить ему удары. Затем агрессор вышел из вагона.

Сотрудники правоохранительных органов быстро установили личность нападавшего и задержали его спустя несколько минут в павильоне станции «Савеловская», когда тот выходил из поезда. После этого мужчину доставили в отдел полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Пострадавший участник конфликта был осмотрен медицинскими работниками, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее безбилетник напал на контролера в московском метро.