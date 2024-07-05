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Московские полицейские задержали мужчину, напавшего на пассажира в метро

В Москве мужчину задержали по подозрению в нападении на пассажира в метро

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В Москве задержали мужчину, подозреваемого в нападении на пассажира в вагоне метро. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в вагоне поезда метро, который следовал по Серпуховско-Тимирязевской линии. Между пассажирами произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов напал на другого и стал наносить ему удары. Затем агрессор вышел из вагона.

Сотрудники правоохранительных органов быстро установили личность нападавшего и задержали его спустя несколько минут в павильоне станции «Савеловская», когда тот выходил из поезда. После этого мужчину доставили в отдел полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Пострадавший участник конфликта был осмотрен медицинскими работниками, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее безбилетник напал на контролера в московском метро.

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