В МЧС сообщили о локализации пожара в московском Дворце культуры

Пожар в здании Дворца культуры в центре Москвы локализовали на площади 350 кв. метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

В министерстве сообщили, что спасатели проводят работы по полной ликвидации пожара. Пострадавших нет.

Вечером 5 июля на втором этаже здания Дворца культуры МИСиС на Ленинском проспекте в Москве вспыхнул пожар. Возгорание произошло в подкровельном пространстве четырехэтажного здания. В администрации ДК заявили, что люди из здания эвакуировались самостоятельно. В МЧС сообщили, что пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. Пожарным пришлось вскрывать кровлю и вести разведку в помещениях.

5 июля в поселке Золотой Колос Аксайского района Ростовской области загорелись 10 частных деревянных домов. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в подмосковной Балашихе загорелся пятиэтажный жилой дом.