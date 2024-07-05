В московском Доме культуры произошел пожар

В Москве люди эвакуировались из Дома культуры из-за возгорания. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в Доме культуры на Ленинском проспекте. С кровли четырехэтажного здания шел черный дым, на место прибыли сотрудники экстренных служб. Специалисты установили, что возгорание произошло на втором этаже.

На место происшествия дополнительно направили 94 сотрудника экстренных служб и 27 единиц техники. Отмечается, что люди, которые находились в здании в момент возгорания, эвакуировались самостоятельно. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.

До этого в Ростовской области ликвидировали открытое горение десяти домов в поселке Золотой Колос. Причиной возгорания стал бытовой пожар в одном из домовладений — огонь перекинулся на другие постройки.

Ранее появилось видео, как в Подмосковье горит пассажирский автобус.