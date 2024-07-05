В Севастополе похоронили последнюю из жертв атаки ВСУ 23 июня

В Севастополе 5 июля похоронили педагога детского сада Людмилу Харину, которая погибла в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесенному по городу 23 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, в день атаки женщина с мужем, сыном и дочерью отдыхала на пляже в Учкуевке. В результате атаки она погибла на месте, сын и супруг с тяжелыми ранениями были доставлены в Москву. Дочь получила легкие ранения и осталась в Севастополе.

«Только вчера осиротевший десятилетний Максим и его папа вернулись после выписки из Москвы, чтобы навсегда проститься с любимой супругой и мамой», — написал чиновник.

Он также отметил, что отпевание, которое прошло во Владимирском соборе — усыпальнице адмиралов, посетило очень много людей.

Таким образом, в пятницу в городе простились с последней из жертв ракетного удара ВСУ 23 июня.

26 июня двухлетнюю Лизу Кирнос, убитую во время этой атаки украинских войск, похоронили в Севастополе на «Аллее славы», где упокоены герои специальной военной операции.

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, системы ПВО сбили четыре ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. Ранения различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, среди них двое детей.

Ранее в Кремле назвали виновных в атаке на Севастополь.