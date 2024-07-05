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В Белом доме рассказали о будущем режиме работы Джо Байдена

Белый дом: Байден продолжит работать рано утром и поздно вечером

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Leah Millis/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продолжит работать в полную силу, в том числе рано утром и поздно вечером. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

«Эта работа 24 на 7 365 дней в неделю. Рано утром, поздно утром, я имею в виду поздние дни, пардон. Это продолжится», — сказала Жан-Пьер журналистам.

В администрации президента при этом отметили, что глава государства признает важность баланса труда и отдыха.

Таким образом в Белом доме прокомментировали вчерашнее заявление Байдена о том, что у него слишком тяжелый график, который мешает ему выспаться. По словам главы Белого дома, ему нужно меньше работать и избегать мероприятий в вечернее время.

До этого представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что неудачное выступление Байдена на дебатах с Дональдом Трампом связано с сочетанием простуды и джетлага. Жан-Пьер отказалась соглашаться с утверждением, что на речь Байдена влияют возрастные изменения. Она повторила, что нынешний лидер США не намерен сниматься с президентской гонки.

Ранее опрос показал, сколько американцев считают Байдена слишком старым.

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