В Челябинской области пенсионерка позволила мошенникам себя запугать и лишилась 3 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Озерске. Пожилая женщина получила в мессенджере сообщение якобы от имени своего бывшего начальника. Неизвестный сообщил ей, что с ней в рамках некой проверки должен связаться сотрудник службы безопасности.

Затем с женщиной связался незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил россиянку в том, что на нее якобы оформили несколько кредитов. Преступник заявил, что ситуацию можно разрешить с благоприятным исходом, если пенсионерка будет выполнять его инструкции.

Следуя указаниям афериста, женщина купила новый телефон, установила программу для перевода денег и отправила все свои средствана «безопасный счет» мошенников. Она лишилась около 3 млн рублей, из которых миллион взяла в кредит. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее флюорография от мошенников обошлась жительнице Новороссийска в 3 млн рублей.