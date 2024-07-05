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Завершено расследование дела в отношении экс-депутата Госдумы Пономарева

СК завершил расследование дела против бывшего депутата Госдумы Пономарева

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Следственный комитет РФ завершил расследование дела против бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СК РФ.

По данным следствия, в 2022 году бывший парламентарий, находясь на Украине, поучаствовал в трансляции на канале одного из видеохостингов, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях российской армии на украинской территории. Обвиняемый также делал заявления об оправдании терроризма на территории РФ.

Как отметили в СК, экс-депутат объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения. Кроме того, созданная им организация была признана нежелательной на территории РФ.

«Следствием получены неопровержимые доказательства, изобличающие Пономарева в инкриминируемых ему преступных деяниях», — добавили в ведомстве.

До этого на соратника Пономарева завели уголовное дело по факту участия в деятельности террористического сообщества.

Ранее сообщалось, что бывшие российские политики готовят план по свержению руководства РФ.

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