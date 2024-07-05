Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Казахстан начал задерживать российские фуры

АСМАП: Казахстан начал задерживать фуры российских перевозчиков

close
100%
Shutterstock

Сотрудники таможенной службы Казахстана с 1 июля начали задерживать фуры из РФ, везущие в страну грузы с европейскими товарами на полуприцепах компаний из Евросоюза. Об этом говорится в обращении Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Минтранс, сообщает РБК.

«Поступают обращения российских перевозчиков о задержании их транспортных средств на территории Казахстана в связи с применением новых ограничений», – указали в ассоциации, отметив, что полуприцепы задерживаются в казахстанских таможенных органах назначения даже после выгрузки товаров.

В документе отмечается, что подобные действия препятствуют нормальной работе механизма перецепки/перегрузки, который действует в России в сфере международных автоперевозок с октября 2022 года.

До этого МИД разъяснил информацию о «застрявших» автомобилях на границе России и Казахстана.

До этого Литва стала задерживать большегрузы из Калининграда, пропуская через границу за сутки вдвое меньше фур, чем возможно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами